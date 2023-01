Videoclip nel grattacielo chiuso e spaccio, trapper assolto

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha assolto in abbreviato il trapper aostano Tarik Tiouli, di 25 anni, dalle accuse di invasione di edifici aggravata e possesso di stupefacenti a fini di spaccio.

Il pm Giovanni Roteglia aveva chiesto una condanna a 10 mesi di reclusione e poco più di 2.000 euro di multa.

La prima contestazione era relativa alle riprese del suo video musicale datato 2021 'Niente credito' all'interno del grattacielo del quartiere Cogne. Secondo la procura le scene erano state girate quando l'edificio di edilizia residenziale pubblica, fatiscente e destinato ad essere abbattuto dal Comune di Aosta, era già stato chiuso e sottoposto a divieto di accesso.

La seconda accusa era scaturita da una perquisizione della polizia datata novembre 2021: all'epoca il giovane - che si trovava in detenzione domiciliare per scontare poco più di un anno e quattro mesi per evasione e rapina - era stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 2.300 euro in contanti; in esecuzione di un ordine di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Novara, Tarik Tiouli era poi tornato in carcere.