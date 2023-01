Clima: Montagna sicura, 2022 annus horribilis per ghiacciai Vda

Il 2022 è stato un "annus horribilis per i ghiacciai valdostani: perdita di 4 metri di volume rispetto alla media di un metro degli ultimi 20 anni; inverno con -51% di precipitazioni; anomalia di temperatura di + 1,9°C; temperatura sul Cervino -2,15°C (media -3,82°C)".

Lo comunica Fondazione montagna sicura, annunciando i dati relativi al 2022 pubblicati sul sito web di Sottozero, frutto degli studi e dei monitoraggi svolti annualmente dai diversi enti valdostani, che presenta in forma sintetica a livello regionale "il quadro evolutivo della criosfera, ovvero quella parte di superficie terrestre in cui l'acqua si trova allo stato solido, confrontando i dati dell'ultimo anno idrologico con i valori medi di lungo periodo".