Auto contro bici a Fenis, grave cinquantaseienne

Un ciclista di 57 anni, Ivan Percali, di Fenis, è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio, verso le 17, nei pressi del Municipio di Fenis. Percali era in bicicletta quando si è scontrato con un'auto ad un incrocio della strada comunale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un politrauma. E' ricoverato in Rianimazione, la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono gravi.