Scuola: dal 9 gennaio via a iscrizioni online a prime classi

(ANSA) - AOSTA, 07 GEN - Da lunedì 9 gennaio si aprono le iscrizioni online per gli alunni che frequenteranno, nell'anno scolastico 2023/2024, tutte le classi prime delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Come negli anni scorsi, potranno essere effettuate online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) erogati dagli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Il servizio sarà attivo dalle ore 9 del 9 gennaio alle ore 20 del 3 febbraio 2023 sul portale web della regione www.regione.vda.it.

"La scelta della scuola superiore - osserva l'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri - rappresenta sicuramente un momento cruciale nel percorso formativo di ogni ragazzo. Se alcuni studenti hanno le idee molto chiare sul proprio futuro, altri sono più incerti e spesso si affidano ai suggerimenti di familiari o amici che non sempre si rivelano i più adeguati.

Occorre, innanzitutto, riconoscere e valorizzare le passioni e le attitudini dei ragazzi per aiutarli a realizzare il loro progetto di vita".

Anche la sovraintendente agli studi, Marina Fey, ricorda "l'importanza di una scelta consapevole del percorso scolastico, raccomandando, in particolare, ai genitori e agli studenti in uscita dalla scuola media di seguire il 'consiglio orientativo' espresso dal Consiglio di classe e di cogliere tutte le opportunità informative/formative proposte dalle scuole, in collaborazione con l'amministrazione regionale". (ANSA).