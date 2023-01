Meteo, da domenica torna la neve in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 07 GEN - Dopo settimane di scarse precipitazioni e temperature miti per la stagione invernale, le previsioni dell'Ufficio meteo regionale annunciano il ritorno della neve e di temperature basse in Valle d'Aosta, come atteso anche su buona parte delle Alpi e degli Appennini.

Nella giornata di domenica 8 gennaio il cielo sarà "molto nuvoloso, con precipitazioni deboli su tutta la regione, più frequenti e intense nel settore nord-occidentale, in attenuazione nel pomeriggio con qualche possibile schiarita; e poi nuova intensificazione in serata. Neve a circa 1.000 metri, con fiocchi in calo fino a 500/700 metri al mattino; quota della neve a 600/800 mt alla sera". Lo zero termico si attesterà tra gli 800 e i 1.400 metri.

Lunedì sono attese "nevicate e bufere di neve in montagna, anche ad accumulo moderato sui confini esteri Nord-occidentali, neve a 800/900 metri. Schiarite possibili nelle valli centrale e di Sud-Est". Zero termico tra 1.100 metri e 1.300 metri.

Martedì "irregolarmente nuvoloso con nevicate o bufere di neve in montagna, soprattutto sui confini esteri, e foehn freddo. Poi abbastanza soleggiato con annuvolamenti e deboli precipitazioni a tratti sui confini". (ANSA).