Casinò: da ex alberghi a terreni, aste da 3 mln per 25 immobili

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - Nuovo tentativo di vendere i 25 immobili del Casinò di Saint-Vincent per i quali il Consiglio Valle ha votato la dismissione nel marzo del 2019.

Dopo le aste andate deserte nel 2022, il prossimo tentativo è fissato per il 18 gennaio.

Il prezzo complessivo stabilito è di 3 milioni 259 mila euro.

In occasione del primo tentativo, il 18 febbraio 2022, ammontava a 4 milioni 637 mila euro, cifra poi scesa a 3 milioni 477 mila euro con la seconda asta, l'11 maggio scorso.

Ci sono l'ex complesso dell'Hotel du parc con due autorimesse (prezzo di 712 mila 964 euro), il fabbricato dell'ex Hotel Bon Souvenir (385 mila 700 euro) ma anche la Casa del sole, con ristorante, alloggi e uffici, e poi una serie di altri fabbricati, abitazioni e terreni, agricoli o in zona edificabile.

La vendita giudiziaria si svolge nell'ambito della procedura di concordato che ha scongiurato il rischio fallimento per la casa da gioco valdostana. (ANSA).