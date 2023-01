Italia-Svizzera, Vda prende atto nuovo programma Interreg

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha preso atto dell'approvazione, da parte dei servizi della Commissione europea, del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera, lo strumento che anche nel periodo di attuazione 2021-2027 permetterà di finanziare interventi congiunti tra beneficiari italiani e svizzeri di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Bolzano, Canton Vallese, Canton Ticino e Cantone dei Grigioni.

"Con l'approvazione di Interreg Italia-Svizzera - si legge in una nota - salgono a 6 i programmi di cooperazione territoriale cui i beneficiari valdostani potranno fare riferimento nel periodo di programmazione dei fondi europei che andrà avanti fino al 2030 (il termine è quello del 2027 più un periodo di 3 anni per la chiusura delle attività di programmazione)". In dettaglio Interreg Italia-Svizzera permetterà di finanziare interventi nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; della tutela ambientale e del patrimonio naturale; della mobilità nei territori di confine; dell'inclusione sociale; del turismo e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

"L'approvazione dell'atto di Giunta - afferma l'Assessore Luciano Caveri - costituisce l'ultimo passaggio con cui la Valle d'Aosta si è dotata, anche per i prossimi anni, di uno strumento per la realizzazione di interventi congiunti insieme ai vicini svizzeri, in particolar modo quelli del Canton Vallese. Adesso sarà importante accelerare la ripresa delle attività del Conseil Valais-Vallée d'Aoste, il tavolo di concertazione tra le due amministrazioni che già in passato ci ha permesso di discutere e porre le basi per il deposito di progetti strategici per il territorio transfrontaliero".