Rogo in casa a Challand-Saint-Victor, intossicata 64enne

E' rimasta intossicata per aver respirato monossido di carbonio la donna di 64 anni che i vigili del fuoco stamane hanno salvato da una casa in fiamme a Challand-Saint-Victor, in frazione Châtaignères. Presa in carico dal 118, per lei i sanitari dell'ospedale Parini stanno valutando se disporre un trattamento in camera iperbarica.

Nel frattempo l'incendio dello stabile è stato spento e sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti e dei residui dell'incendio. Al termine i vigili del fuoco procederanno con la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Deval per il sezionamento della linea elettrica che va all'edificio e il ripristino della corrente alla frazione.