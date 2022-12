Core informatica, tredicesime pagate il 23 dicembre

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - "La notizia è falsa perché l'azienda il giorno 23 ha provveduto regolarmente ai predetti pagamenti rispettando, come avviene sin dal giorno della sua costituzione, le scadenze previste dal Ccnl, che ancora appare poco compreso da alcuni; tant'è che buona parte dei lavoratori, lo stesso giorno, avevano in disponibilità le somme loro spettanti". Lo scrive in una nota Diego Mascolo, amministratore unico di Core informatica, dopo che il 23 dicembre scorso Fiom Cgil e Fim Cisl hanno proclamato quattro ore di sciopero a fine turno presso lo stabilimento di Pont-Saint-Martin esprimendo "sconcerto nel constatare che fino a mezzogiorno" non erano state "accreditate le tredicesime". La "falsa notizia", spiega Mascolo, era stata diffusa "ad opera di alcuni (non tutti) rappresentanti sindacali" secondo cui "l'azienda non aveva provveduto al pagamento delle 13me mensilità, maturando un grave ritardo rispetto agli obblighi contrattuali".

"È tanto ignobile l'iniziativa di chi ha diffuso la notizia - prosegue Mascolo - quanto responsabile e serio il comportamento della maggioranza dei nostri dipendenti, tant'è che allo sciopero indetto dalla Fim Cisl e dalla Fiom Cigl, senza alcun giustificato motivo, hanno partecipato solo sei lavoratori, ripeto solo sei lavoratori, su un totale di oltre duecento persone che la società ha l'onore e il piacere di annoverare tra i suoi dipendenti. Di più, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale Uilm Uil che ha il maggior numero di iscritti, si è sentita in dovere di prendere pubblicamente le distanze dall'iniziativa per i motivi oggettivi che ho rappresentato.

Infine, si tenga conto che alcuni dei signori dipendenti che hanno inteso aderire allo sciopero di cui sopra erano tra coloro che avevano in piena disponibilità le somme di cui si discute".

