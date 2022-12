Capodanno: traforo Monte Bianco, 3 ore di coda verso la Francia

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Traffico da 'bollino nero' al traforo del Monte Bianco in vista del Capodanno. Alle 17.30 sul piazzale italiano, in direzione della Francia, si registra un tempo di attesa di tre ore.

Con l'obiettivo di evitare di congestionare ulteriormente la viabilità, sull'autostrada A5 Torino-Monte Bianco per i veicoli diretti in Francia è scattata l'uscita obbligatoria al casello di Courmayeur sud.

In base alle previsioni del gestore, il tempo di attesa sarà di oltre due ore fino alle 20, per poi calare progressivamente nel corso della serata.

Domani, tra le ore 14 e le 20, è prevista un'attesa di almeno un'ora.

Circolazione al momento regolare sul versante francese per i veicoli diretti in Italia. (ANSA).