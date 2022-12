'Sono stato sequestrato', 66enne sentito in procura

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - E' stato sentito in procura ad Aosta come persona informata sui fatti il 66enne di Ayas che il giorno di Natale ha chiamato i parenti sostenendo di essere stato rapito. La convocazione è scattata nell'ambito del fascicolo aperto per sequestro di persona, un'ipotesi di reato che potrebbe presto trasformarsi in procurato allarme o simulazione di reato. L'uomo - la cui famiglia gestisce un'attività turistica in val d'Ayas - ha fornito la propria versione dei fatti al pm Manlio D'Ambrosi.

Erano circa le 12 del giorno di Natale quando il 66enne aveva dato l'allarme con una telefonata ai propri parenti, sostenendo di essere stato rapito da alcuni uomini incappucciati che lo avevano caricato in auto. Subito i familiari si erano rivolti ai carabinieri che, attraverso indagini tecniche sul suo telefono cellulare, lo avevano trovato a Biella, in buone condizioni e senza alcuna traccia dei presunti rapitori. (ANSA).