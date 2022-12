Regione: Pd ribadisce chiusura a Lega e Forza Italia

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Il segretario regionale del Pd, Luca Tonino, ribadisce "la disponibilità a un modesto allargamento della maggioranza che si limiti alle forze autonomiste e progressiste. Altre ipotesi non ci interessano".

Una chiusura all'ipotesi di allargamento al centrodestra - e un'apertura a Pour l'autonomie - che arriva dopo l'incontro tra le commissioni politiche dell'Union valdotaine e quelle di Lega e Forza Italia (un incontro "assolutamente positivo" secondo la segretaria regionale della Carroccio, Marialice Boldi; "su molti temi abbiamo delle convergenze", ha detto Cristina Machet, presidente dell'Uv).

Già nei mesi scorsi Tonino aveva chiuso all'ipotesi di un 'Governissimo' in Valle d'Aosta con l'ingresso della Lega in maggioranza. (ANSA).