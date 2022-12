'Case fantasma' a Courmayeur, turisti truffati per Capodanno

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Con le festività di fine anno tornano le truffe sugli affitti delle case vacanza, soprattutto nelle località alpine più rinomate, come Courmayeur. Negli ultimi giorni infatti sono comparse sui social media più segnalazioni da parte di persone raggirate a pochi giorni dal Capodanno: denaro mandato in anticipo per alloggi inesistenti o in cui comunque non si potrà soggiornare.

"Arrivati questa mattina a Courmayeur scopriamo di essere stati truffati, la casa tanto sognata per le vacanze invernali non esiste", scrive in un post una donna del Milanese, spiegando di aver prenotato un immobile proposto su una nota piattaforma specializzata da una presunta agenzia con sede in Spagna. "Ora con tre figli molto piccoli - aggiunge - siamo alla ricerca di un appartamento. Non abbiamo parole, abbiamo avvertito le autorità competenti e faremo denuncia alla finanza".

Dopo Natale è stata segnalata anche un'altra possibile truffa, questa volta messa a segno agganciando la vittima tramite un gruppo Facebook. La casa è stata prenotata dal 30 dicembre al 2 gennaio e la vittima del raggiro ha spiegato di essere stata in contatto con due persone, una donna che le ha proposto l'immobile e un uomo che si è presentato come il proprietario. "Mi ha chiesto - scrive la vittima - un anticipo e poi il saldo al mio arrivo. Ma ha il telefono spento e non riesco a trovarlo". (ANSA).