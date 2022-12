Medico di base cambia distretto, ad Antey apre ambulatorio

(ANSA) - AOSTA, 28 DIC - Un medico di medicina generale sta per trasferirsi in un altro distretto così l'Usl della Valle d'Aosta, per garantire l'assistenza agli utenti, dal 9 gennaio prossimo aprirà un ambulatorio di assistenza primaria ad accesso diretto ad Antey-Saint-André. L'ambulatorio sarà attivato presso il poliambulatorio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 20.

Per sopperire al trasferimento dal distretto 3 al distretto 1 del dottor Claudio Gianotti dal primo gennaio, l'Usl ha inoltre pubblicato un bando per l'affidamento di un incarico a un medico in formazione e - si legge in una nota - "sta valutando diverse soluzioni alternative, tra cui il reclutamento di medici disponibili ad assumere incarichi anche provvisori".

Inoltre varia il calendario di apertura dell'ambulatorio di assistenza primaria ad accesso diretto di Donnas (presso il Poliambulatorio in via Roma numero 105), che sarà attivo nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 20.

(ANSA).