Marzi, ora paramassi e servizio guardiania

"La Regione realizzerà un paramassi provvisorio a monte della strada statale 26, a protezione della sede stradale e delle abitazioni a valle, con la demolizione controllata dei blocchi ritenuti ancora potenzialmente instabili, per ridurre ulteriormente il rischio di eventuali futuri crolli. Nel contempo un servizio di guardiania costante sul versante interessato dalla frana garantirà la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle opere". Lo ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi, presentando i lavori che verranno eseguiti dopo la frana sopra Pré-Saint-Didier.

"Con Anas - ha aggiunto - si sta ragionando in prospettiva su ulteriori interventi di mitigazione del rischio da realizzare.

Il collegamento con La Thuile è garantito attraverso la SR 39 per il Colle San Carlo, all'altezza di Morgex, ed è disciplinato da un piano di intervento già esistente". Piano che prevede la limitazione di transito sulla regionale 39 ai mezzi di lunghezza superiore ai 12.30 metri e garantisce l'opportuna informazione sul percorso, agli utenti della strada attraverso l'apposizione della cartellonistica di avviso e di info-traffico relativa alla chiusura della strada statale 26, e alla popolazione e agli operatori in merito alle modalità del trasporto pubblico.