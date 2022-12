Capodanno: dal rap al folk, ad Aosta concerto al Giacosa

Aosta festeggerà il Capodanno con il ritorno dello spettacolo in una sede storica e prestigiosa come il teatro Giacosa di via Xavier de Maistre. Il programma della serata, a ingresso gratuito, prevede dalle 21 e alle 22,30, la parentesi "Aspettando la mezzanotte", dedicata ai più giovani, con le esibizioni degli artisti rap Jakido, Peter Blame e del gruppo D+. Alle ore 23,30 sul palcoscenico del "Giacosa" saliranno "Erik é le Poudzo valdotèn", formazione di musica popolare e tradizionale guidata dal fisarmonicista Erik Bionaz, che accompagnerà il pubblico nel nuovo anno. In piazza Chanoux sarà invece organizzato uno spettacolo di luci e musica sincronizzata.