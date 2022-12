Legge elettorale: comitato chiede incontro a forze politiche

Una richiesta di incontro in vista del passaggio in Consiglio Valle della richiesta di referendum consultivo sulla riforma della legge elettorale regionale: è quanto ha avanzato il Cre (Comitato per la riforma elettorale) ai segretari/coordinatori di tutte le forze politiche rappresentate nell'Assemblea.

"Chiediamo - si legge nella missiva firmata da Gabriella Poliani ed Elio Riccarand - un incontro nei prossimi giorni con una delegazione del suo movimento politico, per darci modo di illustrare nel dettaglio le nostre motivazioni e proposte e per comprendere quale posizione intendete assumere in Consiglio regionale su di un voto che sarà di estrema importanza per il futuro della politica valdostana".

Secondo il Cre "si tratta di un'occasione preziosa per registrare l'orientamento degli elettori sul nodo decisivo della elezione diretta del presidente e della maggioranza regionale e poi procedere ad approvare una legge che sia rispondente alla domanda proveniente nella società civile. Non ravvisiamo alcuna motivazione veramente valida per non fare la consultazione popolare, anzi riteniamo si tratti di un diritto dei cittadini, disciplinato dallo Statuto speciale e dalla legge regionale, che non può essere ignorato o messo in discussione".