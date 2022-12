Maltempo: Vda, allerta per grandi valanghe in zone antropizzate

Sale al livello 'arancio' (moderata criticità) l'allerta per slavine nelle valli del Gran Paradiso e lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per il Monte Bianco), dove sono possibili "medie e grandi valanghe in zone antropizzate". Il dato emerge dal bollettino emesso dal Centro funzionale regionale valido dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte della Vigilia di Natale.

L'allerta idrogeologica-idraulica vale invece solo per la dorsale alpina ed è di livello 'giallo' (ordinaria criticità): "Date le condizioni di saturazione dovute alle precipitazioni delle ultime 24 ore e alle piogge attese per il pomeriggio e la serata di oggi, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".

La perturbazione è "attiva da ieri sera con quantitativi di precipitazione moderati o localmente forti" sulla dorsale alpina, "in esaurimento entro la giornata di domani". Le temperature si sono alzate: piove anche in media montagna e la quota neve è tra i 2.000 e i 2.400 metri.