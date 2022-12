Graduatorie vvff e centralinisti 112, da Consulta ok a proroga

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Via libera dalla Corte costituzionale alla proroga al 31 dicembre 2022 delle graduatorie per l'assunzione di vigili del fuoco e centralinisti dell'emergenza decisa con la Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. La Consulta ha infatti bocciato l'impugnativa del Consiglio dei ministri, ritenendo "non fondate le questioni di legittimità costituzionale".

I termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali - ricordano i giudici costituzionali - sono di competenza regionale.

Secondo il Cdm le proroghe impugnate pregiudicano l'esigenza di "garantire l''attualità' della professionalità dei candidati" vista la "considerevole distanza di tempo dalla" approvazione delle graduatorie. Quella per i centralinisti dell'emergenza risale al 2017. "Benché - scrive la Corte - di entità non trascurabile, la durata complessiva assunta da detta graduatoria non è tale, in questa specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei".

Riguardo ai vigili del fuoco "si tratta di graduatorie potenzialmente risalenti anche al dicembre del 2013" ma in questo caso vi sono delle "prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato", come un esame da superare con esito positivo alla fine di un corso e specifici accertamenti sanitari. (ANSA).