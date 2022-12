In Valle d'Aosta sarà un Natale all'insegna del sole e delle temperature miti. In base alle previsioni dell'ufficio meteorologico regionale nei prossimi giorni il tempo sarà nuvoloso con precipitazioni nevose, soprattutto nel settore nord-occidentale, a partire da 1400 metri di quota. Le temperature sono in rialzo ed è in aumento il vento. Domenica invece sarà prevalentemente soleggiato e mite, nei giorni successivi nuvolosità irregolare alternata a schiarite.