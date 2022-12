Legge elettorale: Fdi, Lega sia chiara su elezione diretta

(ANSA) - AOSTA, 22 DIC - "Per noi di Fratelli d'Italia, facenti parte del centrodestra che recentemente ha eletto un proprio parlamentare in un contesto di coalizione nazionale, sarebbe interessante conoscere la posizione della Lega Vda in merito a ciò che a noi pare sia un principio condiviso da tempo e rappresentato dall'elezione diretta del Presidente della Regione nell'ambito di un sistema maggioritario, come avviene in tutte le regioni e così come da alcuni giorni ribadito dall'indicazione della riproposizione dell'avvocato Fontana in Lombardia da parte della Lega Salvini Premier". Lo dichiara Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, al termine dell'audizione in prima commissione del comitato referendario elettorale.

"Dal momento che una posizione pubblica chiara e coerente su questo punto, già espresso e condiviso nel cdx anche in Valle d'Aosta con la sola eccezione della Lega Vda, non è ancora pervenuta - prosegue Zucchi - riteniamo che domandare sia lecito e rispondere, in questo caso agli elettori di cdx, vada oltre la cortesia". (ANSA).