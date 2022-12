Lavevaz, auspicio per 2023 è superare fibrillazioni politiche

"Per il 2023 l'auspicio è di superare queste fibrillazioni politiche che di certo non aiutano il nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, durante la consueta conferenza stampa di fine anno della Giunta.

"Fuoco amico? All'interno dei movimenti ci sono spesso posizioni diverse, l'importante è saper sempre trovare una sintesi. Quello che invece dobbiamo ritrovare è la forza dei movimenti, che in parte abbiamo perso: da lì deriva la stabilità politica".

Lavevaz ha poi sottolineato che "nell'ultimo anno ci siamo venduti male, siamo apparsi peggio di quello che siamo. E' stato un anno 'vivace', abbiamo cercato di dare stabilità ma questo non vuol dire che non si è lavorato al meglio per portare la regione fuori dalla crisi". Durante la conferenza l'assessore Luigi Bertschy ha poi annunciato che dal 2023 la Fiera di Donnas e la Fiera di Sant'Orso torneranno in presenza come prima della pandemia.