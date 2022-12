Compra 1,5 chili marijuana online, denunciato 15enne aostano

Ha ordinato on line dalla Spagna un chilo e mezzo marijuana e un altro pacco contenente sigarette elettroniche dove al posto del liquido c'era resina di marijuana. Per questo la polizia ha denunciato a piede libero un quindicenne aostano, studente e incensurato. Gli agenti sono intervenuti alla consegna dei due pacchi, che sono stati sequestrati.. Nella perquisizione sono stati anche trovati mille euro in contanti. Negli ultimi mesi gli agenti della polizia avevano notato un frequente via vai di giovani nella casa in centro storico del giovane, figlio di un noto professionista aostano. Via vai che era più frequente nel fine settimana e nelle ore serali, a volte anche di notte. In un'occasione alcuni ragazzi si erano presentati nell'abitazione urlando ed era scoppiata una rissa con il quindicenne.