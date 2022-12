Trasporti, per le Feste Flixbus potenzia tratte su Aosta

In occasione delle festività FlixBus amplia le tratte operative con Aosta al fine di facilitare il ritorno a casa di chi studia o lavora fuori sede. Il potenziamento del servizio di trasporto su gomma riguarda soprattutto i collegamenti con alcune importanti città universitarie come Torino, Milano, Bologna e Firenze.

In dettaglio è stata innalzata la frequenza dei collegamenti con Aosta in partenza da Torino a fino a 4 corse al giorno e quella sui collegamenti in partenza da Milano a fino a 5 corse al giorno, incrementando inoltre le connessioni giornaliere sulle tratte Bologna-Aosta e Firenze-Aosta, dove sono attivi fino a 3 collegamenti al giorno. Inoltre, restano attive le corse verso il capoluogo di provincia da altre importanti città universitarie del Paese, come Parma, Reggio Emilia e Siena. Su alcune di queste rotte si va verso il tutto esaurito.