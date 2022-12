In Valle d'Aosta scatta anche stagione sci di fondo

Dopo quella dello sci alpino in Valle d'Aosta scatta anche la stagione del fondo. Le piste sono aperte ovunque, dal Monte Bianco a Saint-Barthélemy, Bionaz e Flassin, dalle aree del Monte Cervino a quelle del Monte Rosa, passando per le piste immerse nel cuore del Gran Paradiso e del Mont Avic.

Tra le novità spicca il nuovo sistema di biglietteria online: da quest'anno l'Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo (Avef)) ha deciso di affidarsi alla piattaforma geoticket.it che consente di acquistare biglietti giornalieri, plurigiornalieri, skipass stagionali di località e regionali (il ritiro di quest'ultima tipologia, solo per quest'anno di prova, dovrà avvenire alle casse della stazione di riferimento).

"Questo è solo il primo passo - si legge in una nota di Avef - verso un processo di digitalizzazione più ampio. Stiamo lavorando per implementare i servizi online. In futuro potranno infatti essere acquistati pacchetti comprensivi di noleggio attrezzatura, lezioni con i maestri di sci, pasti, oppure biglietti per partecipare a eventi specifici". La piattaforma è raggiungibile, oltre che dall'indirizzo diretto geoticket.it, anche dal sito internet scinordicovalledaosta.it, dai portali delle stazioni, della regione e dei consorzi turistici. È inoltre disponibile una app, veloce e di facile utilizzo.