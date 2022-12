Dal 9 gennaio Carlo Musti nuovo Questore di Aosta

Cambio al vertice della Questura di Aosta: dal 9 gennaio Carlo Musiti è il nuovo questore al posto di Ivo Morelli che andrà a guidare la questura di Piacenza.

Nato nel 1961 a Roma, laureato in Giurisprudenza all'università La Sapienza, è entrato in Polziia nel 1991 e il primo incarico dopo il corso è stato vice commissario della polizia ferroviaria di Messina. Nel 1994 è tornato a Roma dove ha iniziato una lunga carriera: prima al Ministero dell'Interno, poi alla direzione centrale specialità, poi alla segreteria dei vice capo vicario della Polizia. Nel 2001 è stato trasferito alla direzione centrale delle risorse umane, successivamente alla sala situazioni del dipartimento di pubblica sicurezza, infine all'ufficio di gabinetto della Questura di Roma. L'incarico seguente è stato alla Camera dei Deputati dove si è occupato della sicurezza di tre presidenti (Casini, Bertinotti e Fini).

Promosso primo dirigente è stato quindi mandato a Mantova a dirigere la polizia amministrativa e poi è rientrato a Roma dove ha diretto i commissariati di Primavalle e San Paolo, la divisione di polizia amministrativa e poi la divisione personale. Nel 2020, infine, è stato promosso dirigente superiore ed inviato a dirigere il compartimento di polizia ferroviaria di Verona e Trentino-Alto Adige.

"Sono grato per l'incarico - ha detto all'ANSA - che mi permette di fare una nuova esperienza che senza dubbio mi arricchirà dal punto di vista professionale e umano. Sono pronto a svolgere il nuovo ruolo con l'impegno che mi ha sempre contraddistinto".