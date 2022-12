Casa in fiamme a Valtournenche, evacuate le persone alloggiate

Una casa di due piani è andata in fiamme nel primo pomeriggio a Valtournenche, in località Losanche. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma l'immobile è inagibile a causa dei danni provocati dall'incendio.

Le persone che vi erano alloggiate hanno trovato sistemazione in un'altra struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, professionisti e volontari, che dopo lo spegnimento del rogo hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza.