Accoltellamento in bar Aosta, titolare condannato a 9 anni e 2 mesi

Il tribunale collegiale di Aosta, presieduto dal giudice Eugenio Gramola, ha condannato a nove anni e due mesi Stefano Corgnier, il 43enne imputato per tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Era accusato di aver accoltellato al collo un suo conoscente di 26 anni la notte tra il 30 e il 31 marzo scorsi all'interno del bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso, di cui è titolare.

Dovrà inoltre risarcire la parte civile con 25 mila euro, assistita dall'avvocato Corrado Bellora. Il tribunale gli ha negato la revoca dell'obbligo di dimora in un comune della media della Valle. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a nove anni e tre mesi.