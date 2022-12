Valanghe: scialpinisti morti in Vda, nulla osta ai funerali

E' arrivato il nulla osta della procura per i funerali dei due scialpinisti morti nel fine settimana scorso a causa di due diverse valanghe che si sono staccate in Valle d'Aosta.

Marco Neppi Modona, 52 anni, professore associato di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitiva all'Università di Torino, è morto domenica travolto da una slavina mentre sciava con un compagno nel vallone dell'Arp, sopra Courmayeur, a circa 2.500 metri di quota.

Nella notte tra sabato e domenica è invece stata dichiarata la morte di Emanuelle Sabine Metrot, cinquantenne francese. La scialpinista era stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Parini di Aosta dopo essere stata sepolta sotto un metro e mezzo di neve nella Valgrisenche. Nel distacco, sabato mattina, era rimasto coinvolto anche un cittadino francese, le cui condizioni erano meno gravi.

Per entrambe le valanghe gli inquirenti non hanno al momento ravvisato responsabilità di altre persone né profili di rilievo penale.