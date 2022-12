Un freerider è stato travolto da una valanga mentre sciava fuori pista sul ghiacciaio del Toula (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco. E' avvenuto intorno alle 14. Lo sciatore non è stato seppellito completamente ed ha potuto allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Il freerider è stato trasportato a valle e portato in ospedale ad Aosta per gli accertamenti e le cure necessarie.