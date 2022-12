Riunificazione autonomisti, percorso parte in salita

Parte in salita il percorso di ricomposizione dell'area autonomista in Valle d'Aosta. E' infatti stata rinviata la riunione prevista in serata tra le forze autonomiste e annunciata la scorsa settimana in Consiglio Valle da Albert Chatrian, capogruppo di Av-Vda Unie, durante la dichiarazione di voto al bilancio ("Da un punto di vista politico la prossima settimana abbiamo organizzato un primo dibattito, un primo importante dibattito per ricomporre l'area autonomista").

La motivazione ufficiale è legata a delle assenze. Secondo quanto si è appreso tuttavia all'origine della decisione vi sono delle "tensioni" all'interno dell'Union valdotaine legate al rapporto con alcuni alleati.