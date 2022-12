Per Capodanno verso il "tutto esaurito" in Valle d'Aosta

"Le prenotazioni stanno andando molto bene, tanto da avvicinarci in alcune località al tutto esaurito per i giorni a cavallo di Capodanno. Purtroppo queste indicazioni confortanti non ci fanno dimenticare le problematiche che dovremo affrontare nei prossimi mesi (una su tutte il caro bollette), ma possiamo certamente dire che globalmente siamo soddisfatti di questo avvio di stagione che ci fornisce la giusta carica e le giuste motivazioni per guardare al futuro con maggiore fiducia". Lo ha detto il presidente dell'Associazione valdostana degli albergatori (Adava), commentando le previsioni per le prossime festività natalizie.

"La stagione invernale - ha aggiunto - è certamente partita sotto i migliori auspici. Il Ponte dell'Immacolata ha registrato in tutti i comprensori sciistici valdostani una buona occupazione sia in termini di arrivi che di pernottamenti. Grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli e al buon innevamento, dal 12 dicembre sino ad oggi (solitamente periodo dal punto di vista turistico più tranquillo) siamo riusciti a mantenere un buon flusso di sciatori quantomeno nei weekend".