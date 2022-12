Monaci thailandesi soccorsi a 3.000 metri e portati in salvo

Due monaci thailandesi, esausti durante un'escursione con le ciaspole a 3.000 metri di quota a Gressoney, sono stati portati in salvo dal Soccorso alpino valdostano. Hanno chiesto aiuto in serata dalla zona del colle di Bettolina, non riuscendo a proseguire per la stanchezza, il buio e le temperature molto basse, pur riferendo di essere in buone condizioni fisiche.

I soccorritori sono partiti verso le 19.30 e sono stati portati quanto più vicino possibile da personale della società Monterosaski, con gatti delle nevi, per poi proseguire a piedi.

I due escursionisti sono stati raggiunti e le guide li stanno accompagnando a valle, dove, se necessario, saranno affidati alle cure del personale sanitario del 118.