Valanghe, scialpinista morto in Valle d'Aosta

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta. E' avvenuto questa mattina nel vallone dell'Arp, sopra Courmayeur, a circa 2.500 metri di quota. La vittima era con un compagno che è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finanza di Entreves. La salma è stata portata a Courmayeur. La notte scorsa, inoltre, è morta in ospedale la donna francese che ieri è stata travolta da una valanga in Valgrisenche: era stata trasportata al Parini di Aosta in condizioni disperate.