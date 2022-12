Snowboard cross, a Cervinia in gara-2 vince il francese Bozzolo

Nella seconda e ultima gara della tappa valdostana della Coppa del Mondo di snowboard cross vittorie per il francese Loan Bozzolo e per la britannica Charlotte Bankes.

Bozzolo sfrutta il pendio valdostano per aggiudicarsi la prima gara di Coppa del Mondo della sua carriera. Il 23enne di Saint-Gervais-les-Bains non era mai salito sul podio in precedenza. Oggi si è messo alle spalle il vincitore della gara di apertura (Les Deux Alpes) Martin Noerl, con terza posizione per l'elvetico Kalle Koblet; caduto lo spagnolo Lucas Eguibar.

Della finale non ha fatto parte l'austriaco Alessandro Haemmerle, rimasto escluso per una caduta nei quarti di finale.

Fuori in semifinale Omar Visintin, settimo dopo la small final; stoppati nel turno precedente invece Lorenzo Sommariva (13/o) e Michele Godino (13/o).

Nona vittoria in carriera per Charlotte Bankes, che al termine di una finale avvincente ha la meglio sull'australiana Josie Baff, vincitrice a Les Deux Alpes, e sulla francese Chloé Trespeuch, in trionfo a Breuil-Cervinia nella giornata di venerdì. A chiudere la big final, questa volta a quattro, Eva Adamczykova. Le italiane escono ai quarti di finale: nona posizione per Caterina Carpano, tredicesime Raffaella Brutto e Francesca Gallina.