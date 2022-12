Sci nordico: cdm; Pellegrino vince sprint Davos, Klaebo battuto

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'azzurro Federico Pellegrino ha centrato nella gara sprint in tecnica libera di Davos (Svizzera) il primo successo stagionale nella Coppa del mondo di sci nordico, il 17/o in carriera, a due anni dall'ultimo in una gara individuale. Il fondista valdostano ha cominciato la giornata con una qualifica controllata per poi alzare i giri: quarti e semifinale passati agilmente, poi in finale ha fatto sfogare il francese Lucas Chavanat e infine è riuscito a raggiungere in salita il norvegese Johannes Klaebo, per poi superarlo sul rettilineo del traguardo.

Il pianto liberatorio a fine gara è l'emblema di un successo straordinario, che fa salire a a 37 il conto dei podi complessivi in carriera. Fuori ai quarti di finale gli altri due azzurri Mikael Abram e Davide Graz.

Nella gara femminile vittoria alla svizzere Nadine Faehndrich davanti all'americana Jessie Diggins e alla svedese Johanna Hagstroem. Si era arresa ai quarti Nicole Monsorno, out nelle qualifiche Martina Di Centa. (ANSA).