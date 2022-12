Zucchi, sconcerto per astensione centrodestra sul bilancio

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - "Sono allibito e sconcertato di fronte al voto di astensione sul bilancio e ai toni usati in Consiglio regionale da parte delle forze di centrodestra in occasione dell'atto principe, in cui si palesa la differenza tra opposizione e maggioranza". Così Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Valle d'Aosta, commenta il voto di astensione di Lega e Forza Italia alle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025.

"Non ci si può astenere - aggiunge - se si fa l'opposizione, soprattutto in questo momento. Di motivi ce ne sono molti per votare contro, a cominciare dalla situazione della sanità. Se si è deciso di non fare opposizione lo si dica".

Secondo Zucchi "i toni e i modi in cui si è svolta la seduta in Consiglio regionale fanno capire che da parte del centrodestra non c'è la volontà di fare opposizione a questa maggioranza, tenuta insieme con il Bostik". (ANSA).