Ue, insediato Comitato sorveglianza Pr Vda Fse+ 2021-2027

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Si è svolta nella saletta di Palazzo regionale la riunione di insediamento del Comitato di sorveglianza (Cda) del Programma regionale Valle d'Aosta Fse+ 2021-2027, presieduto dall'assessore agli Affari europei Luciano Caveri. Con una dotazione finanziaria di 81,5 milioni di euro, è stato approvato dalla Commissione europea il 19 ottobre scorso.

I fondi saranno destinati a interventi per lo sviluppo della Regione nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, dell'inclusione sociale e dell'occupazione giovanile, in coordinamento con altri Programmi nazionali finanziati dal Fse+, oltre al Pnrr.

"Il Programma Fse+ supporterà, tra l'altro, la transizione verso un'economia più competitiva e sostenibile, preservando nel contempo - ha spiegato Caveri - il tessuto sociale regionale, messo a dura prova dagli effetti della pandemia da Covid-19 e contribuirà altresì ai traguardi per il 2030 in materia di occupazione, competenze e protezione e inclusione sociale proposti all'interno del piano di azione connesso al Pilastro europeo dei diritti sociali".

Il Comitato di sorveglianza del Pr Fse+ assume anche le funzioni di sorveglianza del Programma operativo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (Fse)' della Valle d'Aosta, che vede la sua attuazione fino al 31 dicembre 2023. Ad oggi, - fa sapere l'amministrazione regionale - "il Programma risulta in un buon stato di avanzamento, con pagamenti pari a oltre l'83% delle risorse programmate, e risorse impegnate superiori al valore totale del Programma. Inoltre, i dati di spesa certificati alla Commissione europea hanno consentito il raggiungimento del target N+3 di fine anno".

