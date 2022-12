Nuti, è stato un anno difficile ma la città è in movimento

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - "È stato un anno sicuramente difficile anche questo, però avete visto che la città è in movimento, che si sono moltiplicati gli eventi, le manifestazioni, anche i cantieri per i quali vi chiediamo pazienza, ma siamo sicuri che a lavori terminati apprezzerete un volto nuovo della città". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, nel suo videomessaggio di auguri ai cittadini per le festività di fine anno.

"Abbiamo bisogno di costruire - ha aggiunto Nuti - una città più sostenibile, più green ma anche più vivibile per tutti i cittadini, non soltanto per i turisti. E questo è l'impegno che noi mettiamo ogni giorno, raccogliendo anche le critiche per le quali vi ringraziamo, che sono costruttive quando fanno proposte alternative, quando danno uno sguardo differente che magari noi non riusciamo a cogliere. Ma cerchiamo di fare tesoro di tutto per migliorare la situazione".

Conclude il sindaco di Aosta: "L'anno prossimo sarà un altro anno sfidante per tutti noi e quindi vi chiediamo aiuto, vi chiediamo consigli, suggerimenti, ma vi chiediamo anche di crederci insieme a noi, a un'idea differente della nostra città, che fonda le sue radici in una storia, in una cultura ma anche in un'idea di vita e di convivenza civile che ci edifica, ci fa crescere collettivamente e non soltanto nelle singole individualità. Buon Natale, buone feste e buon 2023". (ANSA).