Inflazione, ad Aosta in un anno prezzi cresciuti dell'8,6%

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - A novembre l'inflazione ad Aosta è stata del +8,6% rispetto allo stesso mese del 2021 e del +0,4% rispetto all'ottobre scorso. E' quanto emerge dall'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta.

Considerando le variazioni congiunturali dei prezzi (quelle calcolate rispetto al mese precedente) gli aumenti maggiori a novembre riguardano: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,6), bevande alcoliche e tabacchi (+0,8), ricreazione, spettacoli e cultura (+0,4), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,2), altri beni e servizi (+0,2). In diminuzione: comunicazioni (-1,3), servizi sanitari e spese per la salute (-0,1), trasporti (-0,1). Invariati i prezzi di: prodotti alimentari e bevande analcoliche, abbigliamento e calzature, mobili, articoli e servizi per la casa, istruzione.

Rispetto al novembre 2021 gli aumenti maggiori riguardano: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+35,1), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11,8), trasporti (+6,1), servizi ricettivi e di ristorazione (+5,3), mobili, articoli e servizi per la casa (+3,1), bevande alcoliche e tabacchi (+2,4), altri beni e servizi (+2,4), ricreazione, spettacoli e cultura (+1,5), abbigliamento e calzature (+1,2), servizi sanitari e spese per la salute (+0,4). In diminuzione comunicazioni (-2,0) e istruzione (-0,1).

Secondo i rilievi del Codacons "sulla base dei dati definitivi dell'inflazione diffusi oggi dall'Istat", la Valle d'Aosta è la regione italiana in cui l'inflazione è cresciuto meno nell'ultimo anno (+8,7%), a fronte di una media nazionale dell'11,8%. (ANSA).