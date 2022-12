Carceri: Lavevaz, a Brissogne mancano agenti e amministrativi

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Al carcere di Brissogne "permangono difficoltà come la mancanza di un direttore titolare e la carenza di agenti penitenziari e di personale amministrativo. In merito, confidiamo che le procedure concorsuali nazionali permettano di risolvere quanto prima questa situazione". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in occasione della riunione dell'Osservatorio sul carcere previsto dal Protocollo di intesa tra la Regione Valle d'Aosta e il ministero della Giustizia, in tema di tutela dei diritti e di attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato.

Lavevaz ha evidenziato "i risultati conseguiti grazie al lavoro dei diversi tavoli per mettere in atto con efficacia gli obiettivi del protocollo. Si stanno affrontando con energia le criticità che hanno accompagnato la vita della Casa circondariale negli scorsi anni: la collaborazione di tutti ha permesso di avviare iniziative importanti e di ragionare su interventi ancora di più ampia portata".

Nel corso dell'incontro è stato esaminato il lavoro svolto dai quattro tavoli tematici riguardanti sanità, politiche sociali, istruzione e cultura e lavoro e formazione istituiti nel corso della precedente riunione dell'Osservatorio svoltasi a giugno.

Lavevaz ha inoltre reso noto che con un'apposita delibera regionale "sarà istituita una Cabina di regia che avrà l'obiettivo di garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale". (ANSA).