Bonifica valanghe, sabato mattina chiude la Val Ferret

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Visti gli accumuli di neve che si sono formati a seguito delle ultime precipitazioni, è emersa la necessità di attivare il Piano di distacco artificiale valanghe (Pidav) in alcune aree della Val Ferret, a Courmayeur. Si tratta un'azione preventiva, fa sapere l'amministrazione comunale, per alleggerire i pendii ed evitare accumuli eccessivi di neve.

Il Piano di distacco artificiale valanghe sarà messo in atto sabato 17 dicembre dalle ore 7.45, quando, fino alla revoca dell'ordinanza, sarà vietato accedere, circolare e sostare lungo la strada della Val Ferret, tra la località La Palud e Planpincieux, e nell'area soggetta a bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin).

Nella zona al momento il grado di pericolo valanghe sopra i 2.200 metri è 3-'marcato', 2-'moderato' al di sotto, con tendenza stabile per sabato. "Con la neve fresca, locale aumento del pericolo di valanghe. Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti verranno innevati e saranno quindi difficilmente individuabili. La neve ventata deve essere valutata con attenzione", si legge sul bollettino neve e valanghe dell'amministrazione regionale. (ANSA).