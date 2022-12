Pranzo di Natale in carcere preparato da due chef stellati

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Gli chef stellati Paolo Griffa e Filippo Oggioni stamane hanno cucinato per i detenuti del carcere di Brissogne, alle porte di Aosta. Un "pranzo di Natale stellato", in anticipo di qualche giorno, con l'obiettivo - ha annunciato la direzione dalla casa circondariale - "di far vivere una giornata speciale" a chi non ha nessuno o è comunque lontano dai propri cari. Per chi è recluso, infatti, "questa festa, più di tutte le altre, diviene un giorno veramente triste". Gli chef con stella Michelin hanno accolto l'invito "fin da subito con entusiasmo e generosa partecipazione".

Fuori dalle mura del carcere iniziava a nevicare quando Oggioni, del Vecchio Ristoro di Aosta, ha proposto ai detenuti in antipasto il suo 'Uovo cremoso e Fontina' e come secondo la 'Trota di Morgex con crema di patate e semi di finocchio'. Paolo Griffa, del Caffè nazionale di Aosta, ha portato il suo 'Risotto alla barbabietola e toma al timo' e un dessert inedito: 'Latte, miele e camomilla'.

L'evento è stato patrocinato dalla Curia di Aosta, dalla Fondazione Ollignan e dall'Associazione volontariato valdostano carcerario. (ANSA).