Centro sportivo Cogne, Corte conti assolve ex giunta e gestore

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - La "poco ortodossa" gestione del Centro sportivo di Epinel, a Cogne, non ha provocato un danno erariale. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta. Rigettate sia la richiesta di condanna a risarcire 8.000 euro nei confronti dell'ex giunta comunale - Franco Allera, che è anche attuale sindaco, Claudio Perratone, Mirko Carlesso e Andrea Celesia (assistiti dall'avvocato Giovanni Borney) - e del segretario comunale Marco Giuseppe Truc (avv. Fabrizio Callà), sia quella da 25.500 euro nei confronti della società gestrice all'epoca dei fatti, 'Popia' di Cinzia Abram & c., e della stessa Abram (avv. Lorenzo Sommo e Nadine Saint Cuneaz).

Risale al 2013 il contratto di affitto di nove anni per la gestione del centro sportivo, con il vincolo di mantenere campo da calcio, tribune e spogliatoi. Degli interventi previsti viene portato a termine solo l'ammodernamento del bar pizzeria. Quindi il Comune, nel marzo 2019, avvia un contenzioso. Nel giugno 2020 l'immobile viene liberato e nell'ottobre 2022 una conciliazione estingue il giudizio civile con il pagamento di 23 mila 420 euro. Per la procura contabile "c'è stato un abbandono della manutenzione del campo sportivo. E' omologato Figc e ai sensi del contratto era previsto il mantenimento di determinati standard". Ma la gestione "è stata più attenta al locale commerciale, il bar pizzeria". L'ultimo evento sportivo nel campo da calcio risaliva al dicembre 2018.

Per i giudici è "integralmente assorbito dal risarcimento" di ottobre il danno "da mancato introito di corrispettivo per la gestione privatistica" contestato all'ex giunta e al segretario (8.000 euro in tutto). Riguardo al "danno da disservizio" prospettato alla società (25.500 euro), per la Corte "l'aleatorietà delle variabili che potrebbero aver influito sulla mancata organizzazione nella struttura di Epinel di eventi sportivi (ben avrebbero potuto avere un'influenza determinante, ad esempio, le tariffe d'uso stabilite dal Comune) esclude la configurabilità di una robusta relazione tra la trascuratezza della condotta gestoria della società e la mancata scelta di quell'impianto da parte dei possibili avventori". (ANSA).