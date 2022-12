Porte aperte alla Scuola alberghiera di Chatillon

Per far conoscere la propria offerta formativa, il convitto e gli spazi che ospitano le tantissime attività in programma, la Scuola alberghiera di Chatillon si prepara ad "aprire le porte". Due gli 'open day' in programma, il 17 dicembre e il 14 gennaio.

La giornata si aprirà nella sede di via Italo Mus dalle 9 con la presentazione dei due percorsi didattici - Triennale e Quinquennale. A seguire il tour del convitto, che quest'anno ospita circa 108 studenti, e dei laboratori nei quali sarà possibile vedere gli studenti all'opera nelle preparazioni, protagoniste della degustazione. Successivamente ci si trasferirà presso la sede di via della Stazione per proseguire la visita dei laboratori, della cucina didattica e delle varie aule, con degustazione finale.

"La scuola alberghiera deve essere visitata da ogni ragazzo/a - commenta la Presidente della Fondazione Turistica, Jeannette Bondaz - che stia decidendo quale percorso intraprendere nella propria vita scolastica. È importante che si capisca l'alto livello di formazione che siamo in grado di fornire. In una regione come la nostra il ruolo del turismo è determinante e, che si voglia diventare direttore di albergo, addetto alla reception, chef o barman o proseguire gli studi all'università, la formazione dell'école hôtelière è in grado di aprire tutte le porte. Professionalità, impegno e lavoro di squadra: questi sono i valori che trasmettiamo, fondamentali in qualsiasi ambito si decida di lavorare".