Manifesti vintage su Valle d'Aosta in esposizione a Courmayeur

Sarà inaugurata sabato 17 dicembre, alle 18, negli spazi della Chiesa Evangelica Valdese, a Courmayeur, l'esposizione "Ski Vintage Posters": in mostra fino al 10 aprile manifesti pubblicitari della Valle d'Aosta pubblicati a partire dagli anni '20.

"Siamo lieti di ospitare questa nuova iniziativa nello spazio espositivo della Chiesa Valdese - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Courmayeur, Alessia di Addario - che, per la seconda volta dalla sua ristrutturazione e allestimento, propone una suggestione culturale collegata pienamente al nostro territorio e alla sua vocazione, lo sci. Questa opportunità ci arriva attraverso la collaborazione con Gioachino Gobbi che ha messo a disposizione una parte della sua collezione privata, testimonianza della sua passione e amore per la montagna".