Tir bloccati nella neve, stop al traffico verso l'Alta Valle

La nevicata in corso in Valle d’Aosta sta causando disagi alla viabilità. Stamane il traffico tra Aosta e il traforo del Monte Bianco è rimasto bloccato sino alle 10 a causa di due mezzi pesanti che sono rimasti intraversati lungo le due principali vie di comunicazione, l’autostrada A5 Aosta-Monte Bianco e la strada statale 26. Lungo la carreggiata Nord dell’A5 un mezzo pesante con rimorchio si è intraversato tentando una manovra di inversione all’altezza di un varco dei mezzi spazzaneve, tra Avise e la galleria Villeret. Il mezzo è poi stato rimosso e la situazione è tornata alla normalità. La carreggiata Sud, in direzione Monte Bianco-Aosta, non ha invece subito problemi. Lungo la strada statale 26, all’altezza del comune di Avise, un altro mezzo pesante è finito di traverso, bloccando il traffico in entrambi le direzioni. Una corsia è poi stata liberata, per consentire di smaltire le lunghe code che si erano formate.