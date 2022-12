Caro bollette: consumatori accusano Telcha, ha monopolio

Le associazioni dei consumatori Adicomsum, Adoc, Avcu e Federconsumatori invieranno una lettera all'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) per segnalare "una sorta di monopolio per le abitazioni servite dalla società Telcha". Secondo loro, gli utenti, circa 6.000 famiglie di Aosta che sono collegate alla rete di teleriscaldamento, hanno avuto nell'ultimo anno un incremento delle tariffe del 140%. ''Abbiamo chiesto più e più volte un tavolo di confronto con Telcha - spiega Bruno Albertinelli, di Federconsumatori, durante una conferenza stampa che si è tenuta alla Cgil - ma senza alcuna risposta. Ora, è giunto il momento di poter dare risposte alle famiglie che non sanno più come fare a pagare le bollette, tanto che tengono spento il riscaldamento. Telcha ha il monopolio, altro che libero mercato. E non solo. I condomini che hanno il contratto con loro, che dura dieci anni, non possono passare a un altro fornitore in quanto sarebbero costretti a cambiare la caldaia''. Albertinelli sottolinea come ''non solo le persone hanno subito rincari, ma non essendo Telcha riconosciuta dall'Autorità del libero mercato non possono neppure accedere ai bonus. E anche tenendo spendo il riscaldamento, sono costretti a pagare il 30 per cento delle cosiddette spese fisse''. Ora le quattro associazioni aspettano di ricevere la risposta dell'Antitrust, e soprattutto chiedono l'intervento di Comune e Regione per trovare subito una soluzione al problema. L'assessore comunale ai Lavori Pubblici Corrado Cometto, presente in sala, ha dato la disponibilità dell'amministrazione a un immediato tavolo di confronto.