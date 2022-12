Sci, decalogo carabinieri per sicurezza sulle piste

I Carabinieri di Aosta, in collaborazione con l'amministrazione regionale, hanno realizzato una brochure informativa per ricordare le principali regole da tenere sulle piste da sci. L'opuscolo, che verrà distribuito i tutti i comprensori sciistici, è stato presentato dal comandante regionale dell'Arma, Giovanni Cuccurullo.

''Si tratta un decalogo - commenta il colonnello - che ricorda le principali regole, come il rispetto degli altri, la padronanza della velocità. E ancora, il divieto di sciare se si ha bevuto, l'obbligo di indossare il casco sotto i diciotto anni e di assicurazione. Si tratta di regole di carattere comportamentale, di buon senso''.

I carabinieri sciatori, una trentina, saranno presenti per tutta la stagione sciistica nei vari comprensori della Valle d'Aosta.

''L'obiettivo - conclude il colonnello Cuccurullo - è quello di responsabilizzare gli utenti, affinché non si verifichino incidenti e tutti possano sciare in sicurezza e serenità''.

L'assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guischardaz, sottolinea come ''si tratti di un'iniziativa di reciproca collaborazione tra la Regione e l'Arma a sostegno della giusta comunicazione per un turismo responsabile e consapevole, anche sulle piste da sci''. Durante il 2021 i militari dell’Arma hanno svolto 980 servizi sulle piste, prendendo parte a 731 interventi ed elevando 74 verbali di contestazione.