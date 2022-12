Sanità, dal 3 gennaio cambiano modalità accesso al Fse

Dal 3 gennaio 2023 l'accesso al fascicolo sanitario elettronico sarà possibile solo con Spid, Cie e Tessera sanitaria elettronica. Lo hanno comunicato l'Usl della Valle d'Aosta e l'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali consigliando inoltre agli utenti di attivare le funzioni di "Delega" sul proprio Fse: "Ciò è utile anche per gli utenti che hanno difficoltà ad utilizzare questi sistemi di autenticazione - è spiegato in una nota - per l'accesso al Fascicolo e che possono, così, delegare un familiare o una persona di fiducia. Si ricorda, in tal senso, che sul portale del Fse regionale e sulla app HealthVDA è stata attivata la funzione apposita che permette di delegare una o più persone per l'accesso, la consultazione e l'utilizzo dei servizi".

L'Usl ha attivato la funzione di supporto alla delega sul Fse agli sportelli dei poliambulatori di Châtillon, Donnas, Morgex, del consultorio Verrès, dei Cup degli ospedali Parini e Beauregard. "Si sottolinea l'importanza di fornire il consenso alla consultazione del Fse - si legge ancora - al fine di permettere agli operatori sanitari l'accesso ai dati utili alla migliore assistenza possibile. Il consenso deve essere espresso direttamente dal proprio Fse".